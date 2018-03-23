Briga entre irmãos quase termina em tragédia na Vila Pinheiro

Violência
No final da tarde de ontem (22), uma briga entre irmãos quase acabou em tragédia na Vila Pinheiro. A Policia foi acionada para atender uma ocorrência na rua Treze de junho, próximo ao um posto na região, e ao chegar no local percebeu que um deles estava armado com uma faca.
A vítima informou aos policiais que seu irmão chegou em casa bêbado e tentou agredi-lo. O homem que chegou bêbado conseguiu ferir seu irmão no pescoço, com as unhas. Em seguida a vítima informou que o irmão tentou esfaqueá-lo, porém sem sucesso – já que a vítima conseguiu se trancar no banheiro.
Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência o suspeito saiu em direção da casa de um parente, onde foi localizado e detido. O autor das agressões ainda estava com a faca, a polícia constatou ainda que ele estava com cortes no rosto, segundo ele ferimentos feitos em uma briga num bar. A vítima disse que essa não é a primeira vez que isso acontece.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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