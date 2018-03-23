Curso gratuito de ovos de páscoa é oportunidade de renda extra

Aquidauana
São apenas 15 vagas e as inscrições devem ser feitas até o dia próximo dia 26
A Assistência Social de Aquidauana abriu inscrições abertas para o curso gratuito de ovos de páscoa, para quem deseja ganhar renda extra nesse feriado. São apenas 15 vagas e as inscrições devem ser feitas até o dia próximo dia 26.
O curso e a inscrição serão realizados no Cram, localizado na Rua Antônio Nogueira n° 818, Bairro Alto. O curso será realizado no dia 27 deste mês no horário no período das 7 horas às 11 horas, e das 13 horas às 17 horas.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS