Curso gratuito de ovos de páscoa é oportunidade de renda extra

A Assistência Social de Aquidauana abriu inscrições abertas para o curso gratuito de ovos de páscoa, para quem deseja ganhar renda extra nesse feriado. São apenas 15 vagas e as inscrições devem ser feitas até o dia próximo dia 26.

O curso e a inscrição serão realizados no Cram, localizado na Rua Antônio Nogueira n° 818, Bairro Alto. O curso será realizado no dia 27 deste mês no horário no período das 7 horas às 11 horas, e das 13 horas às 17 horas.