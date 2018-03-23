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Famílias ribeirinhas de Aquidauana recebem kits da Defesa Civil de MS

Materiais foram entregues hoje, por meio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil

Renan Nucci

Publicado em 23/03/2018 às 15:07

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Famílias ribeirinhas de Aquidauana receberam nesta sexta-feira kits doados pelo Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. O prefeito Odilon Ribeiro havia pedido ao governador Reinaldo Azambuja ajuda com mais materiais para as os afetados pela chuva que voltaram para suas casas e estão recomeçando a vida, tentando reconstruir o que foi perdido na enchente.

Os ribeirinhos devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), de acordo com as suas necessidades e cadastro, estão recebendo a doação de kit dormitório, kit de higiene pessoal, colchão de solteiro, kit infantil (fraldas e pomadas anti assadura), kit de produtos de limpeza e kit para idosos.

A primeira-dama Maria Eliza, o secretário de Assistência Social, Marcos Chaves, a equipe da SAS, o Cel. Bittencourt - coordenador estadual da Defesa Civil, o deputado estadual Beto Pereira, vereadores de Aquidauana e a equipe da Defesa Civil de Aquidauana acompanharam a entrega dos kits.

 

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