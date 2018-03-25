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Aquidauana

Homem embriagado e sem CNH é preso dirigindo na contramão

Autor tentou fugir dos policiais, mas foi detido

Renan Nucci

Publicado em 25/03/2018 às 08:50

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A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, na região central da cidade, homem de 44 anos que conduzia caminhão na contramão, em zigue-zague, embriagado. Durante abordagem foi constatado que autor não tinha autorização para digirir, já que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada. Além disso, durante registro da ocorrência agiu de forma desrespeitosa com os policiais, sendo autuado também por desacato.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais da equipe de trânsito foram informando que um caminhão baú cinza descia a Duque de Caxias na contramão.  Durante rondas pelas imediações, a equipe encontrou o veículo na Rua Sete de Setembro, esquina com a Rua Teodoro Rondon, onde foi dada ordem de parada ao condutor, mas ele não obedeceu, dando início à perseguição.

Já no cruzamento da Sete de Setembro com a Rua Estevão Alves Corrêa, o caminhão diminui a velocidade, oportunidade em que os policiais desceram das motos e conseguiram abrir a porta do veículo, fazendo com que o motorista parasse. O homem confessou ter bebido três garrafas de cerveja, alegou não ser habilitado e não saber onde estava o documento do caminhão. Na delegacia, disse que não era qualquer um, que já havia cumprido oito anos de prisão e que teria dinheiro para pagar as autoridades e sair da cadeia.

 

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