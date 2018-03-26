Mesmo com medida protetiva homem agride e ameaça ex-mulher

Na noite deste domingo (25) a Policia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma igreja no Bairro Vila Pinheiro. De acordo com informações do boletim de ocorrência a vitima estava num culto na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, quando seu ex-marido invadiu o local, causando tumulto, e em seguida puxou a vítima pela blusa com a intenção de tirar o filho dela que estava no colo. Já fora da igreja o homem começou a ameaçar a vítima, dizendo que iria mata-la.

A vítima afirmou que tem uma medida protetiva contra o autor, visto que já foi ameaçada há poucos dias. O suspeito foi encontrado em um bar na região e encaminhado para a Delegacia. Ainda de acordo com informações do Boletim de Ocorrência a vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor.