Parque da Lagoa Comprida pode ser palco de casamento comunitário

Aquidauana
Prefeitura abriu cadastro de casais
A Prefeitura de Aquidauana abriu as inscrições para casamento comunitário. Os casais interessados têm até o dia 20 de abril para realizar cadastro em um dos dois Centros de Referência e Assistência Social (Cras) da cidade. A data do casamento ainda não foi definida, mas a tendência é de que seja realizado ainda neste semestre, no Parque da Lagoa Comprida.
Segundo Marcos Ferreira Chaves de Castro, gerente de desenvolvimento social e economia solidária do município, podem ser casar pessoas já a partir dos 16 anos, desde que haja consentimento e autorização legal dos pais. "Para quem é maior de idade, basta levar toda a documentação necessária para consolidar a cerimônia", explicou.
Os casais terão direito a levar convidados e vão receber uma lembrança. Os cadastros podem ser feitos no Cras da Vila São Pedro, localizado na Rua Mário Guerreiro, sem número, telefone (67) 3241 - 3121, ou no Cras do Nova Aquidauana, situado à Avenida Mato Grosso do Sul, 270, telefone (67) 3241 - 2167. Ambos funcionam das 7 às 11 horas, e das 13 às 17 horas.
Luto
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DESPEDIDA
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