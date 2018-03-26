Parque da Lagoa Comprida pode ser palco de casamento comunitário

A Prefeitura de Aquidauana abriu as inscrições para casamento comunitário. Os casais interessados têm até o dia 20 de abril para realizar cadastro em um dos dois Centros de Referência e Assistência Social (Cras) da cidade. A data do casamento ainda não foi definida, mas a tendência é de que seja realizado ainda neste semestre, no Parque da Lagoa Comprida.

Segundo Marcos Ferreira Chaves de Castro, gerente de desenvolvimento social e economia solidária do município, podem ser casar pessoas já a partir dos 16 anos, desde que haja consentimento e autorização legal dos pais. "Para quem é maior de idade, basta levar toda a documentação necessária para consolidar a cerimônia", explicou.

Os casais terão direito a levar convidados e vão receber uma lembrança. Os cadastros podem ser feitos no Cras da Vila São Pedro, localizado na Rua Mário Guerreiro, sem número, telefone (67) 3241 - 3121, ou no Cras do Nova Aquidauana, situado à Avenida Mato Grosso do Sul, 270, telefone (67) 3241 - 2167. Ambos funcionam das 7 às 11 horas, e das 13 às 17 horas.

