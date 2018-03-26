Preso por matar Airyfer e Igor, Edmauro é transferido para Corumbá

Aquidauana
Autor responde em regime fechado porn homicídio qualificado
Foi transferido para Corumbá Edmauro Gamarra Vieira, de 30 anos, preso por matar a ex-mulher e o namorado dela na madrugada do último dia 17, em Aquidauana. O autor responde pelo homicídio qualificado em regime fechado e pode enviado para outra unidade prisional da região, a exemplo de Dois Irmãos do Buriti, caso haja necessidade. Ele deve ser levado a júri popular.
Conforme noticiado, Edmaurou matou a facadas a ex Airyfer Castro Elias, de 22 anos, e o namorado dela, Igor Quintana Figueiredo de Alcântara, 21, que dormiam juntos. As vítimas foram surpreendidas pelo autor que invadiu o quarto e os atacou a facadas. Ele fugiu, mas se apresentou no mesmo dia, estando preso desde então. A casa dele foi incendiada em vingança.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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