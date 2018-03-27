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Confira a programação da Semana Santa com Paixão de Cristo em Aquidauana

Para esta terça-feira (27), a Celebração dos Santos Óleos irá acontecer na Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 27/03/2018 às 11:40

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As celebrações comemorativas referentes à Semana Santa, em Aquidauana, tiveram início no último domingo (25) com a "Missa de Ramos" e devem acontecer até o dia 1º de abril, onde serão comemoradas as missas de Páscoa. E para relembrar esta tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a comunidade católica convida a todos os fiéis para vivenciarem este momento.

Na noite desta segunda-feira houve uma mesa redonda da Campanha da Fraternidade com discussões sobre de que maneira a sociedade pode participar na diminuição da violência. O evento aconteceu no salão do SIMTED com a presença de autoridades e público em geral.

Para esta terça-feira (27), a Celebração dos Santos Óleos irá acontecer na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com a Missa Diocesana, em Jardim. Na quarta-feira (28) acontece o Ofício das Trevas à meia noite na Igreja Matriz.

Já na quinta-feira, às 19h30, será realizada a Santa Missa na Igreja Matriz, também na Comunidade São Pedro (Bairro Serraria)  e Santa Rosa de Lima (Vila Eliane).

Na sexta-feira, 30, às 15h, será a celebração da Paixão de Cristo e às 19h a 4° Edição da Paixão de Cristo.  A peça é considerada o maior teatro ao ar livre de Mato Grosso do Sul e chega com novidades em 2018. Segundo o diretor Humberto Torres, presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, na edição deste ano, será usado cenário virtual, como forma proporcionar maior imersão ao público. Além disso, o número de atores será de 80, com 40 técnicos prestando apoio. Uma grande arquibancada para aproximadamente 5 mil pessoas já começa a ser montada. Diversas caravanas de outros municípios já confirmaram participação.

 

 

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