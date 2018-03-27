J.Jardim Fiat apresenta Cronos nesta terça-feira, na Panificadora Viana

Veículos
Novo sedã será exibido ao público das 16 às 21 horas; veículo é inspirado em esportivos italianos
A concessionária J.Jardim Fiat lançou no início do mês, em Anastácio, o Fiat Cronos, novo sedã caracterizado pela tecnologia de ponta, espaço e conforto. Hoje, o modelo recém-chegado ao mercado será exibido entre às 16 horas e 21 horas, na Panificadora Viana, localizada na Rua Marechal Malet, no Centro de Aquidauana.
De acordo com a Fiat, o Cronos é inspirado nos esportivos italianos, sendo reconhecido como automóvel de design marcante, que chama atenção por onde passa. "Tudo para impressionar você, que busca conforto e tecnologia, mas não abre mão de performance e sofisticação", lê-se na descrição do carro.
Com acionamento automático, máscara negra, parábolas duplas e guias de LED, os faróis do Fiat Cronos têm tudo. Design arrojado e fachos de luz mais amplos, em um conjunto óptico ainda mais tecnológico que oferece mais segurança e esportividade na hora de dirigir.
Na Central Multimídia Uconnect™ do Fiat Cronos há tudo em um só lugar. Apple CarPlay, Android Auto, audio streaming, USB, conexão Bluetooth e muito mais. Tudo isso em uma tela touch de 7 polegadas e alta resolução, com design flutuante e comandos no volante. Um carro super conectado. "Em um clique nos comandos do volante você responde mensagens no Whatsapp, define rotas no Waze* com a sua voz e muito mais".
Outras informações sobre o modelo podem ser obtidas aqui. A concessionária J. Jardim está localizada na Avenida da Integração, 1884, em Anastácio. Telefone: (67) 3245- 2517.
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