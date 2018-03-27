Vitinho volta a ser campeão em torneio do CLC

O aquidauanense Victor Luís Vieira de Almeida, também conhecido como Vitinho, voltou a ser campeão no torneio de Clube de Laço Comprido (CLC).

O jovem que, apesar da pouca idade, vem acumulando títulos nas categorias laçadoras, conquistou, na última sexta-feira (23), o campeonato de 'Vaca Gorda em Trio'.

Ele também foi campeão de 'Trio de Equipe' na semana passada, campeão da 'Força C' e, também, campeão individual como 'Melhor Laçador da Festa no Clube de Laço Pantaneiro', após concorrer com 400 outros lançadores.

O pai do jovem, Luis Alberto de Almeida, sente-se orgulhoso da trajetória que seu filho está trilhando e se orgulha em dizer que sua filha Victoria Luísa Vieira de Almeida está iniciando os primeiros passos no mundo do Laço, tendo sido, também, vice-campeã na modalidade 'Fraldinha'.