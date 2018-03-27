Vitinho volta a ser campeão em torneio do CLC

Campeonato de Laço
CLC é um dos maiores circuitos de laço do Brasil
O aquidauanense Victor Luís Vieira de Almeida, também conhecido como Vitinho, voltou a ser campeão no torneio de Clube de Laço Comprido (CLC).
O jovem que, apesar da pouca idade, vem acumulando títulos nas categorias laçadoras, conquistou, na última sexta-feira (23), o campeonato de 'Vaca Gorda em Trio'.
Ele também foi campeão de 'Trio de Equipe' na semana passada, campeão da 'Força C' e, também, campeão individual como 'Melhor Laçador da Festa no Clube de Laço Pantaneiro', após concorrer com 400 outros lançadores.
O pai do jovem, Luis Alberto de Almeida, sente-se orgulhoso da trajetória que seu filho está trilhando e se orgulha em dizer que sua filha Victoria Luísa Vieira de Almeida está iniciando os primeiros passos no mundo do Laço, tendo sido, também, vice-campeã na modalidade 'Fraldinha'.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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