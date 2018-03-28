Acidente entre dois caminhões deixa motorista de 24 anos ferido em Anastácio

Trânsito
Vítima foi socorrida pelos bombeiros reclamando de dores no tórax
Acidente envolvendo dois caminhões deixou motorista de 24 anos ferido no final da noite de ontem, na BR-262, em Anastácio. O veículo que ele conduzia bateu na traseira de outro na altura do quilômetro 472, supostamente depois de dormir ao volante. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros reclamando de dores no tórax, mas não corre risco de morte.
Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 23h50. O jovem conduzia um caminhão modelo Mercedes-Benz e, depois de cochilar conforme ele próprio relatou aos socorristas, bateu na traseira do caminhão Volkswagen ocupado por um homem de 42 anos, identificado apenas como Gilson e que não se feriu.
Com o impacto, a vítima ficou presa às ferragens, deitada no banco. Havia ferimentos nas mãos pernas e joelho. Além disso, reclamava de dores no tórax, pois teria batido o corpo contra o volante, e também de dores na região cervical. Os bombeiros colocaram protetor cervical, o removeram e o encaminharam para hospital da região. Apesar do susto, ele estava consciente, orientado e, aparentemente, não tinha lesões graves.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS