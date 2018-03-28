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Trânsito

Acidente entre dois caminhões deixa motorista de 24 anos ferido em Anastácio

Vítima foi socorrida pelos bombeiros reclamando de dores no tórax

Renan Nucci

Publicado em 28/03/2018 às 14:38

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Acidente envolvendo dois caminhões deixou motorista de 24 anos ferido no final da noite de ontem, na BR-262, em Anastácio. O veículo que ele conduzia bateu na traseira de outro na altura do quilômetro 472, supostamente depois de dormir ao volante. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros reclamando de dores no tórax, mas não corre risco de morte.

Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 23h50. O jovem conduzia um caminhão modelo Mercedes-Benz e, depois de cochilar conforme ele próprio relatou aos socorristas, bateu na traseira do caminhão Volkswagen ocupado por um homem de 42 anos, identificado apenas como Gilson e que não se feriu.

Com o impacto, a vítima ficou presa às ferragens, deitada no banco. Havia ferimentos nas mãos pernas e joelho. Além disso, reclamava de dores no tórax, pois teria batido o corpo contra o volante, e também de dores na região cervical. Os bombeiros colocaram protetor cervical, o removeram e o encaminharam para hospital da região. Apesar do susto, ele estava consciente, orientado e, aparentemente, não tinha lesões graves.

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