Advocacia do MS está de luto pela morte de Clarinda, diz membro da OAB

Rogério Alves Miranda, presidente Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional de Aquidauana, lamentou a morte da advogada Clarinda Tamashiro, ocorrida nesta quarta-feira. Segundo ele, toda a advocacia de Mato Grosso do Sul está de luto por conta do crime cruel. Conforme noticiado, a vítima foi encontrada amarrada e nua, no Depósito Tamashiro.

"É com muita tristeza que recebemos esta notícia e digo, com certeza, que a advocacia sul-mato-grossense está enlutada com o que aconteceu", disse Rogério à equipe do Jornal O Pantaneiro. Ele espera que o caso seja esclarecido da melhor forma. "É triste saber que um menor pode ter sido autor deste fato e esperamos que as autoridades apurem com muito rigor".

O Crime

Conforme noticiado, a advogada Clarinda Tamashiro foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira, no Bairro Alto. A idosa estava amarrada e nua no depósito da família localizado na Rua Estevão Alves Corrêa. O principal suspeito é um adolescente de 16 anos que foi apreendido no local. Pode ser que outras pessoas estejam envolvidas, já que o depósito estava fechado desde a manhã.

A polícia acredita que a vítima tenha sido alvo de latrocínio, que é roubo seguido de morte e, por enquanto, não é descartada hipótese de violência sexual. O adolescente foi flagrado por comerciantes da região espiando sobre o muro de dentro do quintal para fora, chamando atenção.

Ele foi detido e então populares foram ao depósito, onde se depararam com a vítima morta e acionaram a polícia. O garoto estava com os bolsos cheios de dinheiro e já havia assaltado a vítima em outras três ocasiões. Em dezembro do ano passado, roubou celular e R$ 5 mil dela, mas respondia pelos atos em liberdade.

Existe a possibilidade de que, quando o menor chegou ao local, a mulher já estivesse morta, mas somente a perícia pode confirmar após série de laudos. A advogada ficou viúva em 2015 e desde então cuidava do armazém que era do marido. A Polícia Civil investiga o caso.



Colaboraram Luiz Guido Jr. e Rhobson Tavares Lima