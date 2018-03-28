Cabo Jaqueline, da PM de Aquidauana, recebe honraria do Comando-Geral

Merecimento
Evento foi realizado ontem, no Tribunal de Contas do Estado
Ontem (27), o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, presidiu evento no Tribunal de Contas do Estado, em Campo Grande, e, ao lado de outras autoridades, homenageou policiais militares femininas, servidoras públicas e personalidades da sociedade civil, com o 8º Prêmio “Tenente-Coronel Ana Neize Baltha”.
A honraria visa destacar mulheres que demonstram dedicação e relevantes trabalhos em prol da luta feminina por igualdade de direitos e pela inclusão das mulheres nas forças de segurança pública. Dentre as dezenas de homenageadas, estava a cabo Jaqueline Brites Canhete, lotada no 7º Batalhão da PM, em Aquidauana.
Tenente-coronel Praeiro, quem indicou o nome da cabo, deixou clara a admiração e o respeito que ele e os demais policiais militares cultivam em favor da profissional. “Tenho acompanhado o trabalho da Jaqueline desde que cheguei para comandar esta unidade. Grande profissional e parceira de minhas ações, principalmente em nossos Projetos Sociais (Proerd e patrulha Mirim)”, disse.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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