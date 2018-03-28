Cabo Jaqueline, da PM de Aquidauana, recebe honraria do Comando-Geral

Ontem (27), o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, presidiu evento no Tribunal de Contas do Estado, em Campo Grande, e, ao lado de outras autoridades, homenageou policiais militares femininas, servidoras públicas e personalidades da sociedade civil, com o 8º Prêmio “Tenente-Coronel Ana Neize Baltha”.

A honraria visa destacar mulheres que demonstram dedicação e relevantes trabalhos em prol da luta feminina por igualdade de direitos e pela inclusão das mulheres nas forças de segurança pública. Dentre as dezenas de homenageadas, estava a cabo Jaqueline Brites Canhete, lotada no 7º Batalhão da PM, em Aquidauana.

Tenente-coronel Praeiro, quem indicou o nome da cabo, deixou clara a admiração e o respeito que ele e os demais policiais militares cultivam em favor da profissional. “Tenho acompanhado o trabalho da Jaqueline desde que cheguei para comandar esta unidade. Grande profissional e parceira de minhas ações, principalmente em nossos Projetos Sociais (Proerd e patrulha Mirim)”, disse.