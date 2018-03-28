Clarinda foi amarrada com fio e agredida pela manhã, acredita polícia

Encontrada morta na tarde desta quarta-feira, em Aquidauana, a advogada Clarinda Tamashiro, de 72 anos, foi amarrada com fio pela boca e pescoço, e pode ter sido morta por asfixia. A Polícia Civil também acredita que foi espancada e violentada sexualmente, já que o corpo estava nu e apresentava diversas lesões. Um adolescente de 16 anos é o principal suspeito e foi detido.

Até o momento, a hipótese é de que, com base no estado do corpo, o crime tenha ocorrido pela manhã, porque bem cedo, logo nas primeiras horas do dia, Clarinda havia respondido mensagens de WhatsApp a uma vizinha. Apesar da apreensão do menor, ainda não é descartada a possibilidade de que outras pessoas estejam envolvidas no caso. O menor é ouvido nesta noite pela Polícia Civil.

Os fatos

A polícia suspeita que a vítima tenha sido alvo de latrocínio, que é roubo seguido de morte e, por enquanto, não é descartada hipótese de violência sexual. O adolescente foi flagrado por comerciantes da região nesta tarde, espiando sobre o muro de dentro do quintal para fora, chamando atenção.

Ele foi detido e então populares foram ao Depósito Tamashiro, localizado no Bairro Alto, onde se depararam com a vítima morta e acionaram a polícia. O garoto estava com os bolsos cheios de dinheiro e já havia assaltado a advogada em outras três ocasiões. Em dezembro do ano passado, roubou celular e R$ 5 mil dela, mas respondia pelos atos em liberdade.

Existe a possibilidade de que, quando o menor chegou ao local, a mulher já estivesse morta, mas somente a perícia poderá confirmar após série de laudos. A advogada ficou viúva em 2015 e desde então cuidava do armazém que era do marido. A Polícia Civil investiga o caso.



Colaborou Luiz Guido Jr.