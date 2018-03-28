Tempo segue nublado com chuva e trovoadas ao longo do dia

Nesta quarta-feira (28) o tempo segue instável e nublado em Aquidauana, com pancadas de chuva e trovoadas fortes pela manhã, tarde e noite. É o que indica a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Ainda de acordo com o instituto, a mínima prevista para hoje é de 23º e máxima de 31º. Apesar do clima ligeiramente abafado, a umidade relativa do ar, em compensação, também está elevada: mínima de 70% e máxima de 95%.

Os chuvas isoladas devem continuar a cair à tarde e à noite, com ventos fracos e moderados que tendem a amenizar o clima durante a madrugada de amanhã (29).