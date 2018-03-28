Tempo segue nublado com chuva e trovoadas ao longo do dia

Clima
Previsão indica umidade relativa do ar de até 95%
Nesta quarta-feira (28) o tempo segue instável e nublado em Aquidauana, com pancadas de chuva e trovoadas fortes pela manhã, tarde e noite. É o que indica a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Ainda de acordo com o instituto, a mínima prevista para hoje é de 23º e máxima de 31º. Apesar do clima ligeiramente abafado, a umidade relativa do ar, em compensação, também está elevada: mínima de 70% e máxima de 95%.
Os chuvas isoladas devem continuar a cair à tarde e à noite, com ventos fracos e moderados que tendem a amenizar o clima durante a madrugada de amanhã (29).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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