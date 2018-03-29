Defensor dos interesses indígenas, líder Atikum morre no Hospital Regional

Aquidauana
Aliano José Vicente, de 67 anos, estava internado na UTI
Morreu na noite de ontem no Hospital Regional de Aquidauana, Aliano José Vicente, indígena líder Atikum de 67 anos. Ele foi levado pela manhã passando mal e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e faleceu por volta das 22h50.
Aliano residia na aldeia Cabeceira, na terra indígena Nioaque. Ele havia deixado a serra Uma, no sertão pernambucano, passando por diversas regiões do Brasil até se instalar em Mato Grosso do Sul em 1984.
O Atikum deixa família extensa, incluindo a esposa Luiza Vicente, vários filhos, netos e bisnetos. Nos últimos 20 lutou para que sua gente, os “caboclos da Serra do Umã” como se autodenominam, pudessem ter terra própria no lugar que escolheram para viver. As terras, localizadas no município de Caracol, aguardam homologação da Justiça Federal.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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