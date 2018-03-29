Defensor dos interesses indígenas, líder Atikum morre no Hospital Regional

Morreu na noite de ontem no Hospital Regional de Aquidauana, Aliano José Vicente, indígena líder Atikum de 67 anos. Ele foi levado pela manhã passando mal e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e faleceu por volta das 22h50.

Aliano residia na aldeia Cabeceira, na terra indígena Nioaque. Ele havia deixado a serra Uma, no sertão pernambucano, passando por diversas regiões do Brasil até se instalar em Mato Grosso do Sul em 1984.

O Atikum deixa família extensa, incluindo a esposa Luiza Vicente, vários filhos, netos e bisnetos. Nos últimos 20 lutou para que sua gente, os “caboclos da Serra do Umã” como se autodenominam, pudessem ter terra própria no lugar que escolheram para viver. As terras, localizadas no município de Caracol, aguardam homologação da Justiça Federal.

