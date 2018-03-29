Paixão de Cristo em Aquidauana terá arquibancada para cinco mil e telão de LED

Maior peça Teatral de Mato Grosso do Sul e listada no calendário nacional pelo Ministério do Turismo, a Paixão de Cristo promete emocionar espectadores na noite de amanhã, Sexta-Feira Santa, em Aquidauana. De acordo com a organização, é montada em frente à Igreja Matriz arquibancada capaz de receber até cinco mil pessoas. Além disso, também haverá telão de LED com 9x5 metros, para aumentar a imersão do público na história.

Segundo Humberto Torres, ator e diretor, para este ano foram envolvidas cerca de 200 pessoas na peça, dentre as quais 80 artistas, entre protagonistas e coadjuvantes, e equipes de apoio. "Estamos ensaiando há mais de 40 dias, desde o carnaval. Teremos figurinos novos e a expectativa é muito grande, principalmente quanto à presença, não só dos moradores de Aquidauana, mas também de gente de fora que vem prestigiar", disse.

O teatro retrata vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo de forma fidedigna. Para Wezzer Alves Rodrigues, gerente municipal de governo, representante do prefeito Odilon Ribeiro, o espetáculo promete ser inesquecível. "O momento principal é a ressurreição de Cristo. Nós morremos juntos com ele e ressuscitamos três dias depois. Quem passa por aqui vê a montagem da estrutura e enxerga a dedicação para que tudo saia como planejado".



Colaborou Luiz Guido Jr.