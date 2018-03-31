Após tentar abrir fuga da PM, rapaz de 18 anos é detido com entorpecente e sem CNH

Ocorrência
Caso ocorreu no fim da tarde da última sexta-feira (30)
Um rapaz de 18 anos foi detido pela Polícia Militar por estar portando entorpecente e pilotando uma motocicleta sem CNH.
Informa o registro policial que a guarnição estava em ronda ostensiva pela R. Bichara Salamene, quando avistou o condutor de uma moto vermelha fugindo do local após observar a movimentação dos militares.
Após um curto acompanhamento, o autor foi abordado e, durante revista pessoal, foi flagrado com uma quantidade de maconha no bolso de sua bermuda. Questionado, ele informou que comprou a droga por R$10,00, e esta seria apenas para consumo pessoal. Na ação, também foi constatado que o jovem não possuía CNH.
Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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