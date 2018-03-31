Homem foge de blitz e provoca perseguição policial no Guanandy

Policial
Crime foi registrado como 'direção perigosa de veículo na via pública'
Um homem de 33 anos mobilizou, na noite da última sexta-feira (30), uma ação policial no bairro Guanandy, precisamente na Rua Quintino Bocaiúva, esquina com a R. Bichara Salamene.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava realizando uma blitz no endereço citado, quando constatou que um condutor de uma moto Honda CG Titan, de cor vermelha, não obedeceu a ordem de parada e, desviando do bloqueio, evadiu-se do local.
Usando sinais luminosos e sonoros, os oficiais fizeram o acompanhamento tático ao autor, que realizava manobras perigosas em alta velocidade, sem respeitar qualquer sinalização, colocando a vida de terceiros em perigo.
Após uma longa perseguição, ele foi alcançado, abordado para identificação e encaminhado à Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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