Homem foge de blitz e provoca perseguição policial no Guanandy

Um homem de 33 anos mobilizou, na noite da última sexta-feira (30), uma ação policial no bairro Guanandy, precisamente na Rua Quintino Bocaiúva, esquina com a R. Bichara Salamene.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava realizando uma blitz no endereço citado, quando constatou que um condutor de uma moto Honda CG Titan, de cor vermelha, não obedeceu a ordem de parada e, desviando do bloqueio, evadiu-se do local.

Usando sinais luminosos e sonoros, os oficiais fizeram o acompanhamento tático ao autor, que realizava manobras perigosas em alta velocidade, sem respeitar qualquer sinalização, colocando a vida de terceiros em perigo.

Após uma longa perseguição, ele foi alcançado, abordado para identificação e encaminhado à Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.