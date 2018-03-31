Jovem é detido por portar drogas no centro de Aquidauana

ROTAI
Caso aconteceu no fim da noite da última sexta-feira (30)
Um jovem de 20 anos foi detido pela ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior), no centro de Aquidauana, por estar portando drogas para consumo pessoal.
De acordo com o boletim de ocorrência, em patrulhamento pela R. Cândido Mariano, os militares se depararam com uma motocicleta vermelha Honda Broz 160 com dois indivíduos, sendo que os mesmos, ao perceberem a presença policial, fizeram uma manobra brusca e tentaram fugir.
A guarnição policial fez o acompanhamento do referido veículo e observou que o passageiro da motocicleta jogou algo na rua. Após serem alcançados, ambos foram abordados e o autor, que estava na garupa da moto, foi "convocado" para uma revista pessoal.
Com o jovem, foi localizada uma trouxinha de maconha. Ele foi obrigado a retornar ao local onde havia se livrado de algum objeto não identificado, e uma maior quantidade do entorpecente foi encontrada.
Questionado, o autor explicou que a droga era sua e seria para uso pessoal.
O condutor, também abordado, disse que estava apenas transportando o jovem após uma visita à casa de um amigo residente em Anastácio.
O motociclista foi liberado e o autor foi levado à Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
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DESPEDIDA
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