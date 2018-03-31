Jovem é detido por portar drogas no centro de Aquidauana

Um jovem de 20 anos foi detido pela ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior), no centro de Aquidauana, por estar portando drogas para consumo pessoal.

De acordo com o boletim de ocorrência, em patrulhamento pela R. Cândido Mariano, os militares se depararam com uma motocicleta vermelha Honda Broz 160 com dois indivíduos, sendo que os mesmos, ao perceberem a presença policial, fizeram uma manobra brusca e tentaram fugir.

A guarnição policial fez o acompanhamento do referido veículo e observou que o passageiro da motocicleta jogou algo na rua. Após serem alcançados, ambos foram abordados e o autor, que estava na garupa da moto, foi "convocado" para uma revista pessoal.

Com o jovem, foi localizada uma trouxinha de maconha. Ele foi obrigado a retornar ao local onde havia se livrado de algum objeto não identificado, e uma maior quantidade do entorpecente foi encontrada.

Questionado, o autor explicou que a droga era sua e seria para uso pessoal.

O condutor, também abordado, disse que estava apenas transportando o jovem após uma visita à casa de um amigo residente em Anastácio.

O motociclista foi liberado e o autor foi levado à Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.