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Paixão de Cristo encenada ao ar livre em Aquidauana reúne 7 mil pessoas

A bela arquitetura da Igreja Matriz Imaculada Conceição foi mais uma vez plano de fundo para o teatro

Schimene Duque Weber

Publicado em 31/03/2018 às 18:02

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Emoção, lágrimas e um sentimento de gratidão tomaram conta de quem assistia e, também, dos atores na encenação da Via Sacra em Aquidauana, o espetáculo Paixão de Cristo, realizado na noite de ontem (30).

A bela arquitetura da Igreja Matriz Imaculada Conceição foi mais uma vez plano de fundo para o teatro. Com um imenso telão de LED projetando os cenários virtuais, o público, estimado pela organização em 7 mil pessoas, se emocionou revivendo a maior história de amor do cristianismo, o sofrimento, a morte, crucificação e a ressureição de Jesus.

Fé e arte se misturaram para contar essa história em celebração à Sexta-feira Santa em Aquidauana. Cerca de 100 pessoas, entre elenco, direção, figurinistas e equipe técnica se dedicaram dia e noite e até nos finais de semana em ensaios, provas de figurino e maquiagem para que ontem, o grande público se rendessem em emoção assistindo ao teatro encenado ao ar livre.

“É um momento de reflexão para toda a família. Buscamos contar a trajetória de luta, de sofrimento, de dor e muito amor de Jesus pela humanidade, para que pudéssemos estar aqui. E é isso o que precisamos sempre lembrar de viver e ter fé", revelou o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres, que também o diretor da peça.

O espetáculo também contou com a apresentação do grupo de dança e teatro da Igreja do Evangelho Quadrangular – Sede, que levou para o espetáculo um musical denominado “Viver par morrer”, fazendo alusão a presença de Cristo para transformar a vida das pessoas.

Para o prefeito Odilon Ribeiro o sucesso de mais uma edição do espetáculo consagra o evento como um dos maiores do segmento em todo o Estado. “Sem dúvidas o trabalho de toda essa equipe e voluntários e, também graças a repercussão espontânea que mídia tem dado ao evento, o espetáculo da nossa cidade figura como um dos maiores do Estado. É motivo de muito orgulho para Aquidauana”, afirmou.

No ano passado, com arquibancada e cadeiras para três mil pessoas, faltaram lugares. Este ano, graças ao convênio entre a Prefeitura de Aquidauana e o Governo do Estado de MS, que destinou R$ 43 mil reais para o espetáculo, foram disponibilizados 5 mil lugares em arquibancadas e cadeiras. Mas, quem deixou para chegar mais tarde ou durante o espetáculo, se deparou com as arquibancadas e cadeiras lotadas. 

“Nossa intenção a cada ano é de fazer um espetáculo bonito e bem encenado. Para isso, vamos buscar apoio no Ministério da Cultura e do Turismo para conseguirmos recurso e podermos ampliar a estrutura do teatro, mais arquibancadas, mais telões, investir em figurino, no cenário e até poder envolver ainda mais a comunidade”, contou Humberto Torres.

O evento está na 4ª edição, foi incluído no ano passado ao calendário de evento de Mato Grosso do Sul, é realizado pela Prefeitura de Aquidauana, sob a coordenação Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição e apoio do Governo do Estado de MS via SECC-MS.

O espetáculo também teve patrocínio das empresas Posto de Mola Dorte, Realize Cerimonial, Ópticas Redentor, MX Autopeças, Rancho Pirapora, SAV – Serviço de Animação Vocacional, Guarany Turismo, Zelito Ribeiro, Forte Aliança, Atlântico Super Center, Rádio FM Pantanal 87.9 e Rádio Difusora AM 1340.

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