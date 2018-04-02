Mulher é presa por desacato durante confusão em bar no Nova Aquidauana

Policial
Caso aconteceu na noite do último domingo (1º)
Uma mulher de 31 anos foi presa, na noite do último domingo (1º), por desacato. O fato teria ocorrido em um bar localizado na esquina com a Av. Timóteo Proença, no Nova Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar, em atendimento à "Operação Semana Santa", realizou abordagens em estabelecimentos, sendo que, no local em questão, encontrou problemas. Durante os procedimentos, os oficiais conversavam com a autora que, em determinado momento, passou a desacatar os mesmos, vociferando contra as autoridades.
Questionada sobre a razão para o nervosismo durante um procedimento rotineiro, a mesma continuou esbravejando, pedindo para que os policiais a "deixassem em paz" e duvindando que os mesmos pudessem prendê-la.
Após a confusão, a autora foi contida e encaminhada para a Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.
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