Nota de falecimento de Filomena De Oliveira Santos

Nota de falecimento
É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Filomena De Oliveira Santos (Dona Nena), ocorrido no dia 01 de Abril.
O corpo está sendo velado na pax Universal, rua Cassimiro Brum, bairro Alto na cidade de Aquidauana, e o sepultamento será realizado no dia 02/04/2018 as 13:30, no Cemitério Municipal Aquidauana.
Desejamos à família e amigos de Filomena De Oliveira Santos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS