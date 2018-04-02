Nota de falecimento de Filomena De Oliveira Santos

É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Filomena De Oliveira Santos (Dona Nena), ocorrido no dia 01 de Abril.

O corpo está sendo velado na pax Universal, rua Cassimiro Brum, bairro Alto na cidade de Aquidauana, e o sepultamento será realizado no dia 02/04/2018 as 13:30, no Cemitério Municipal Aquidauana.

Desejamos à família e amigos de Filomena De Oliveira Santos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana.