Aquidauana sedia intercâmbio com a Rússia

O município de Aquidauana foi escolhido por Sophie LiaLiagina como ponto de partida para o intercâmbio entre Brasil e Rússia do Rotary Internacional, que teve início no dia 14 de março. O programa prevê a viagem de intercambiários pelo mundo, sempre envolvendo os 219 países que sediam a Instituição, com o objetivo principal de promover a paz entre os povos, dando, principalmente aos jovens, a oportunidade de conhecer outras culturas, aprender novos idiomas e ampliar seus horizontes.

A garota russa, de apenas 24 anos, foi recepcionada em Campo Grande pela família anfitriã de Aquidauana, Ramão Portes e Denilce D'ávila Portes.

Entre suas qualificações, a jovem é formada na St. Petersburg University em Relações Públicas, com ênfase em Cinema e Televisão, desde 2014. É ativa participante do Instituto de Educadores Globais IEARN, tendo participado de diversas Conferências Internacionais, inclusive a grande conferência do Japão em 2014. Além da sua língua pátria, é fluente em Inglês e Francês, com iniciação em Espanhol. Entre seus hobbies estão a música, a fotografia e designer de interiores. Já viajou para 28 países em turismo com a família, ou através do intercâmbio do Rotary.

Em Aquidauana, Sophie participou de atividades típicas de uma família nativa, conheceu pontos turísticos da cidade, experimentou pratos típicos da região, e, é claro, o tereré. Visitou, também, em duas oportunidades, o campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), interagindo com alunos e professores, e conhecendo projetos locais e a rica natureza da Serra de Maracaju.

Ela teve sua recepção oficial em reunião festiva promovida pelo Rotary Clube Satélite Campo Grande Aquidauana Portal do Pantanal no dia 19 de março, no Buffet da Denilce, oportunidade em que conheceu um pouco mais das atividades de Rotary na região, e também pode transmitir aos presentes um pouco dos seus conhecimentos e habilidades culturais, além de informações de seu país de origem e da sua cidade de St. Petersburg. Foi uma noite memorável e de intensa troca de conhecimentos e experiências e muito companheirismo.

Acompanhada da família anfitriã, Sophie também partiu em viagem ao Pantanal, na cidade de Corumbá, e ficou maravilhada com a riqueza da fauna e da flora, onde teve a "rara oportunidade", como classificou, de interagir de forma tão próxima com o selvagem e preservado mundo pantaneiro.

Encerrando sua estadia no município, Sophie embarcou no dia 24 último rumo a Três Lagoas para dar sequência ao seu intercâmbio.