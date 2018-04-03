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Aquidauana

Ginásio poliesportivo interditado há anos começa a ser revitalizado

No poliesportivo, as intervenções contam com R$ 450 mil do Estado e contrapartida de R$ 50 mil da Prefeitura

Renan Nucci

Publicado em 03/04/2018 às 14:22

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Fundado há cinco décadas e interditado há quatro anos por problemas estruturais, o Ginásio Poliesportivo situado na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana, teve iniciada a ampla reforma, resultado da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura.

Nos últimos três anos, a gestão estadual investiu em Aquidauana aproximadamente R$ 60 milhões em recursos destinados às áreas da Saúde, Educação, Segurança e Infraestrutura – com repasses, convênios e obras em áreas estratégicas para melhorar a qualidade de vida da população.

No poliesportivo, as intervenções contam com R$ 450 mil do Estado e contrapartida de R$ 50 mil da Prefeitura e incluem o reforço de toda a estrutura existente e renovação das instalações elétricas, hidráulicas, além da troca de piso e pintura. A execução da obra é feita pelo município e teve início no final do mês de março.

Além de espaço para a prática esportiva, o ginásio já serviu como referência para a comunidade na realização de shows, encontros de igreja e espaço de convivência, mas estava fechado após interdição do Corpo de Bombeiros. “Essa era uma reivindicação antiga da comunidade e ficamos felizes em poder realizar as obras que irão devolver o ginásio à população em boas condições de uso”, destaca o governador Reinaldo Azambuja.

Diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, ressalta a importância desse tipo de espaço para a população de municípios do interior do Estado. 

“Esse ginásio não é somente um local para práticas esportivas, mas atende a população na realização de shows, encontros de igrejas, é onde a Defesa Civil abriga as pessoas que são afetadas pelas chuvas, é um espaço muito importante”, disse. De acordo com ele, pelo menos 15 municípios estão tendo espaços desportivos revitalizados pelo Governo, como forma de melhorar a infraestrutura de esportes no Mato Grosso do Sul.

Municipalista

Para o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, o apoio do Estado tem sido fundamental ao município em diversas situações, desde o incentivo ao esporte e lazer na revitalização do ginásio, como em obras de infraestrutura e ajuda emergencial – como a que foi prestada pelo Estado para atendimento às famílias desabrigadas pela enchente, no mês passado. “Quero agradecer por essa união política que foi construída em Aquidauana pelas mãos do governador”, resumiu.

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