PM e Prefeitura oficializam início da Patrulha Mirim em Aquidauana e Anastácio

Passos firmes, olhares compenetrados e postura exemplar das crianças e adolescentes. Nos rostos dos pais, o orgulho e a satisfação de ver os filhos vestindo a farda azul marinho, semelhante à da Polícia Militar de MS.

Assim estavam os patrulheiros mirins e seus familiares na solenidade de apresentação da nova turma do Projeto Patrulha Mirim em Aquidauana, na manhã de hoje, em solenidade realizada na Base de Operações do 7º Batalhão da Polícia Militar.

A solenidade de hoje foi promovida pelo comandante do 7º BPM, Ten.Cel. Airton Praeiro para oficializar o início das atividades do projeto Patrulha Mirim em Aquidauana e Anastácio.

“Para nós da corporação da PM é motivo de orgulho receber autoridades e familiares dos nossos alunos da Patrulha Mirim. Aqui começa uma jornada de estudos, de treinamento, de aulas de civismo e cidadania que temos a certeza de que farão a diferença não só hoje, mas no futuro destes alunos e em suas famílias”, pontuou o comandante Ten.Cel. Praeiro.

Atualmente, nesta turma, o projeto está atendendo 41 crianças e adolescentes aquidauanenses e mais 31 do município de Anastácio. Os alunos na Patrulha Mirim têm entre 10 a 17 anos e aprendem sobre civismo, cidadania, respeito e obediência as hierarquias. Nos próximos dias também haverá reforço escolar, aulas de música, artes marciais e outras ações que beneficiarão todas as crianças e adolescentes atendidos.

“Não é só motivo de orgulho para a PM este projeto. É para nós também. Nos emociona saber que aqui estamos ajudando a cuidar do futuro dessas crianças. Esse projeto tem no hall de transformar vidas e ajudar a formar cidadãos. Estamos juntos e somos parceiros deste projeto que é investimento no futuro dessas crianças e da nossa cidade”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro na solenidade.

Outro momento da solenidade foi a entrega de um certificado às primeiras-damas presentes Maria Eliza (de Aquidauana) e Cássia Albres (de Anastácio), que receberam a honraria das mãos dos próprios alunos, reconhecendo-as como “Madrinhas do Projeto”, gesto simbólico de agradecimento pelo apoio.

Há muito tempo pais e mães de Aquidauana sonhavam com esse projeto aqui na nossa cidade. Agora o sonho se tornou realidade. É lindo e nos enche de orgulho ver essas crianças fardadas e recebendo um tratamento e educação de primeira na Patrulha Mirim”, revelou a primeira-dama Maria Eliza.

A Patrulha Mirim em Aquidauana teve início em 2017 e só pode ser concretizado graças à parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, com o 7° Batalhão da Polícia Militar.

Na Patrulha Mirim as crianças e adolescentes participam de aulas e atividades com estrutura disciplinar hierarquizada semelhante ao da Polícia Militar. “Aqui com muito respeito, educação e carinho a PM atende essas crianças e adolescentes, buscando ajuda-las de forma que tenham um bom aproveitamento no projeto, desempem com êxito as disciplinas e atividades e, ainda, possam alcançar um bom rendimento escolar e comportamento na escola e na sociedade”, contou o Cabo PM Ebenézer, que juntamente com a Cabo PM Jaqueline, são instrutores das crianças, sob a coordenação geral da 2º Tenente PM Mirna.

Após o desfile e apresentação da nova turma da Patrulha Mirim, o Ten.Cel. Praeiro convidou os prefeitos Odilon Ribeiro (Aquidauana), Nildo Alves (Anastácio), secretário de Assistência Social de Aquidauana, Marcos Chaves, demais autoridades convidadas e pais dos patrulheiros para uma visita às instalações da base de operações do 7º BPM, descrevendo mais sobre as atividades do dia a dia dos alunos e dos policiais no projeto.