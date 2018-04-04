Ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil evita crime em Aquidauana

Uma ação conjunta realizada em Aquidauana pela Polícia Militar e pela Polícia Civil evitou um crime no município, que seria executado na última terça-feira (03).

De acordo com informações divulgadas pela rádio Pantaneira AM, os policiais foram acionados para a realização de abordagem a um veículo Hyundai HB20 com placas de Cuiabá (MT), que levantou suspeitas enquanto transitava no bairro Serraria. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo teriam ficado nervosos e, em ato contínuo de checagem, constatou-se produtos de furto/roubo ocorrido na capital mato-grossense, além do porte de um revólver cromado, calibre .38, com seis munições intactas, que estava escondido atrás do banco do passageiro.

Ainda conforme o locutor Ronaldo Régis, que transmitiu as informações, a placa do carro também havia sido trocada e os autores do crime carregavam, no porta-luvas, uma porção de maconha.

Quando indagados sobre a procedência do carro e da droga, os criminosos disseram que ambos eram de outra pessoa. Há a suspeita de que eles estavam no município para cometer uma série de roubos.

Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município para as providências cabíveis.