Com clássico de Anastácio, Copa Aquidauanense inicia hoje as quartas de final

Iniciada no dia 17 de janeiro com 20 equipes divididas em cinco grupos, a Copa Aquidauanense de Futebol Amador inicia hoje as quartas de final. São duas partidas realizadas a partir das 18h30, no Estádio Noroeste de Aquidauana, segundo Cleomir da Silva Cristaldo, responsável pela organização do torneio.

O primeiro jogo será o clássico entre dois representantes de Anastácio. A Vila Umbelina enfrenta o Mercado Terto. Em seguida, o Camisão Harmonia encara o Atlético AFC, ambos de Aquidauana. No sábado, haverá outros dois jogos com candidatos à vaga na semifinal. Às 15h30 duelam Amigos do Vila e Puxarara, e em seguida Misto Pantanal e Fazenda Bosque Belo. Ainda de acordo com Cleomir, os confrontos são definidos em dois jogos.

Colaborou Luiz Guido Jr.