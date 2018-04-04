Com clássico de Anastácio, Copa Aquidauanense inicia hoje as quartas de final

Aquidauana
Bola rola a partir das 18h30, no Estádio Noroeste, em Aquidauana
Iniciada no dia 17 de janeiro com 20 equipes divididas em cinco grupos, a Copa Aquidauanense de Futebol Amador inicia hoje as quartas de final. São duas partidas realizadas a partir das 18h30, no Estádio Noroeste de Aquidauana, segundo Cleomir da Silva Cristaldo, responsável pela organização do torneio.
O primeiro jogo será o clássico entre dois representantes de Anastácio. A Vila Umbelina enfrenta o Mercado Terto. Em seguida, o Camisão Harmonia encara o Atlético AFC, ambos de Aquidauana. No sábado, haverá outros dois jogos com candidatos à vaga na semifinal. Às 15h30 duelam Amigos do Vila e Puxarara, e em seguida Misto Pantanal e Fazenda Bosque Belo. Ainda de acordo com Cleomir, os confrontos são definidos em dois jogos.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS