Feira da Estação Ferroviária é desmarcada, gera queixa, mas organização dá bom motivo

A tradicional Feira da Estação Ferroviária, que ocorre todas às terça-feiras, não foi realizada na noite de ontem, gerando descontentamento entre feirantes e consumidores. Alguns chegaram a expor sua indignação nas redes sociais. Porém, a organização alega que o evento foi cancelado por um bom motivo.

Clóvis Pacheco, presidente da Comissão Executiva da Feira afirmou que, após consenso, foi definido que seria melhor adiar para a próxima semana, já que a maioria dos trabalhadores ainda não havia recebido o pagamento, motivo pelo qual o movimento poderia ser baixo. "Decidimos deixar para a semana que vem mesmo, quando todos vão estar com maior poder de consumo", disse Pacheco.

Segundo ele, está confirmada a apresentação do grupo Raça Pantaneira, com início do evento previsto para as 18 horas. Porém, a justificativa não convenceu. Feirantes leitores do O Pantaneiro compartilharam mensagens nos grupos relatando que o informe sobre o cancelamento foi feito ontem pela manhã, quando muitos produtores já haviam feito a colheita. "E quem ta desde de domingo se preparando para a terça como fica? Quem paga pelas coisas já feitas?", questionou um dos leitores.



Colaborou Luiz Guido Jr.