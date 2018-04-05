Boletim meteorológico indica possibilidades de chuva nesta quinta-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o município de Aquidauana, nesta quinta-feira (05), poderá ser atingido por um período chuvoso.
Conforme os dados liberados no boletim meteorológico, durante o período matutino, uma névoa úmida poderá se instaurar em regiões da cidade. Durante a tarde, as nuvens podem escurecer e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas aumentam. A noite deverá permanecer parcialmente nublada.
A temperatura mínima de hoje deverá ser de 20ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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