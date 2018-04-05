Boletim meteorológico indica possibilidades de chuva nesta quinta-feira

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o município de Aquidauana, nesta quinta-feira (05), poderá ser atingido por um período chuvoso.

Conforme os dados liberados no boletim meteorológico, durante o período matutino, uma névoa úmida poderá se instaurar em regiões da cidade. Durante a tarde, as nuvens podem escurecer e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas aumentam. A noite deverá permanecer parcialmente nublada.

A temperatura mínima de hoje deverá ser de 20ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 33ºC.