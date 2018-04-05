Embriagado, homem ameaça agredir esposa no Jd. São Francisco

Na noite da última quarta-feira (04), um desentendimento familiar ocorrido na Rua Pedro Cândia, no Jardim São Francisco, em Aquidauana, mobilizou uma ação da Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados a comparecerem ao local do fato após a denúncia de uma mulher de 30 anos, que estaria sofrendo violência doméstica por parte de seu marido, de 32 anos.

Os oficiais foram recebidos pela vítima, que explicou que o seu marido teria chegado em casa, bêbado, e começado a proferir ameaças de agressão, dizendo "vou te bater".

Com a chegada da PM, os ânimos foram contidos e o casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.