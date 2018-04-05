Embriagado, homem ameaça agredir esposa no Jd. São Francisco

Policial
Caso ocorreu nas proximidades do campo do Braquiarão
Na noite da última quarta-feira (04), um desentendimento familiar ocorrido na Rua Pedro Cândia, no Jardim São Francisco, em Aquidauana, mobilizou uma ação da Polícia Militar.
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados a comparecerem ao local do fato após a denúncia de uma mulher de 30 anos, que estaria sofrendo violência doméstica por parte de seu marido, de 32 anos.
Os oficiais foram recebidos pela vítima, que explicou que o seu marido teria chegado em casa, bêbado, e começado a proferir ameaças de agressão, dizendo "vou te bater".
Com a chegada da PM, os ânimos foram contidos e o casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS