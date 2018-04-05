Governador virá para Aquidauana pela terceira vez em 45 dias

A saúde é destaque nesta agenda oficial do governo. A visita em Aquidauana começará às 8 horas, no Hospital Regional Estácio Muniz, onde o governador acompanhado do prefeito Odilon Ribeiro entregarão caixas cirúrgicas com instrumentos médicos e mais 4 leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva, para reforçar a estrutura de atendimento que o hospital disponibiliza não só para pacientes de Aquidauana, como para toda a região.

Ainda no período da manhã em Aquidauana, o governador Reinaldo Azambuja seguirá para o distrito de Taunay, onde acompanhado do prefeito Odilon Ribeiro, vereadores, secretários e lideranças políticas e indígenas da região participarão da abertura oficial da Caravana da Saúde Indígena, cuja estrutura está montada na Aldeia Lagoinha, para centenas de atendimentos médicos, odontológicos, serviços sociais e jurídicos.

Ainda em Taunay, o governador entregará kits com smartphones, uniformes e mochilas para os agentes de epidemias e endemias, kits de material esportivo aos caciques de cada aldeia para ser utilizado pela comunidade.

O governador Reinaldo Azambuja também irá entregar a premiação do Torneio de Futebol Indígena e juntamente com o prefeito Odilon Ribeiro assinará o termo de liberação de recurso de custeio para o município de Aquidauana na área da saúde.

“Em 45 dias é a terceira vez que recebemos o governador Reinaldo Azambuja em Aquidauana e mais uma vez para trazer recursos e benefícios, desta vez diretamente para melhorar os serviços de saúde do município. A proximidade e presença do Governo do Estado em nossa cidade fortalece a administração municipal e reflete a importância que a nossa cidade e a nossa gente tem para o governo que nos ajuda a cuidar das pessoas”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.