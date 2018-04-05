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Motociclista de 32 anos fica ferido em acidente de trânsito no centro de Aquidauana

Motorista de carro envolvido não tinha carteira de habilitação

Renan Nucci

Publicado em 05/04/2018 às 16:59

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Acidente entre carro e moto deixou homem de 32 anos ferido na tarde desta quinta-feira, no centro de Aquidauana. A vítima estava em uma moto modelo Fazer preta que foi atingida por um Fiat Uno cujo o condutor não tinha carteira de habilitação. A suspeita é de que o motociclista tenha fraturado a perna esquerda.

Conforme apurado, os dois veículos seguiam em sentidos opostos pela Rua Sete de Setembro, quando no cruzamento com a Rua Estevão Alves Corrêa, o Uno realizou manobra para entrar à esquerda, atingido a Fazer. 

Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma idosa que estava no Uno ficou bastante assustada e também precisou de atendimento. O Batalhão de Trânsito da PM esteve no local para averiguar os veículos e controlar o tráfego.

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

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