Professora Zuma deixa legado de respeito, alegria e ensinamento em Aquidauana

O velório da professora Zuma Monteiro de Oliveira, que faleceu ontem aos 85 anos, vítima de câncer, foi marcado por homenagens nesta quinta-feira, em Aquidauana. Amigos, familiares e ex-alunos lembraram dos bons momentos que passaram ao lado da educadora e do legado de ensinamentos que ela deixeou a várias gerações.

Segundo Ercília Lemos, Zuma deixa legado de respeito e alegria. "É mais uma estrela que vai brilhar eternamente. Ela era minha madrinha, me batizou com 30 dias de vida. A gente estava sempre junto e me tratava como uma filha. Foi uma professora exemplar, muito exigente, mas respeitosa e respeitada por todos que ensinou", disse .

Áurea Lemos, por sua vez, estudou com a professora da quinta-série ao quarto ano do magistério, e também guarda boas lembranças. "Gosto muito de ler e escrever, e tudo o que sei sobre a língua portuguesa devo a ela. Era professora, mãe de coração e um exemplo, uma pessoa sempre correta que tratava todos com amor".

"Foi minha professora no ginásio durante quatro anos, dando aula de português. Pessoa simples, humilde e acima de tudo, com grande capacidade de ensinar", lembrou Paulo César Rodrigues dos Reis. A alegria dela era contagiante, lembra Júlio Antônio Rossi. "Pessoa diferente que chegava na escola sempre alegre, sorrindo".



