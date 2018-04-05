Professora Zuma deixa legado de respeito, alegria e ensinamento em Aquidauana

Luto
Educadora faleceu ontem, aos 85 anos, vítima de câncer
O velório da professora Zuma Monteiro de Oliveira, que faleceu ontem aos 85 anos, vítima de câncer, foi marcado por homenagens nesta quinta-feira, em Aquidauana. Amigos, familiares e ex-alunos lembraram dos bons momentos que passaram ao lado da educadora e do legado de ensinamentos que ela deixeou a várias gerações.
Segundo Ercília Lemos, Zuma deixa legado de respeito e alegria. "É mais uma estrela que vai brilhar eternamente. Ela era minha madrinha, me batizou com 30 dias de vida. A gente estava sempre junto e me tratava como uma filha. Foi uma professora exemplar, muito exigente, mas respeitosa e respeitada por todos que ensinou", disse .
Áurea Lemos, por sua vez, estudou com a professora da quinta-série ao quarto ano do magistério, e também guarda boas lembranças. "Gosto muito de ler e escrever, e tudo o que sei sobre a língua portuguesa devo a ela. Era professora, mãe de coração e um exemplo, uma pessoa sempre correta que tratava todos com amor".
"Foi minha professora no ginásio durante quatro anos, dando aula de português. Pessoa simples, humilde e acima de tudo, com grande capacidade de ensinar", lembrou Paulo César Rodrigues dos Reis. A alegria dela era contagiante, lembra Júlio Antônio Rossi. "Pessoa diferente que chegava na escola sempre alegre, sorrindo".
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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