Evento reúne maiores lutadores de MS no Clube Arpa, em Aquidauana

Combate
Os ingressos antecipados saem por R$ 20, e no local por R$ 30
Aquidauana recebe neste sábado edição exclusiva do Nak Rob, um dos maiores eventos de luta de trocação de Mato Grosso do Sul. Participam atletas de Muay Thai, Kickboxing, Jiu-Jitsu e MMA de vários pontos do Estado. As lutas têm início a partir das 14h30, para iniciantes e amadores, no Clube Arpa, no Bairro Alto. A partir das 18h30 lutam os profissionais.
Segundo Victor Matheus Cardosos, atleta profissional e um dos responsáveis pela organização, a pesagem oficial acontece às 20 horas desta sexta-feira, no Shopping Atlântico. A academia dele, Team Vitão, estará representada por 16 atletas em diversas categorias, entre eles Francisco Espíndola Júnior, o Faka, de 31 anos, que compete no Muay Thai.
Faka luta contra Jorge Magú, representante da equipe Jorge Markes Top Team, de Campo Grande. O combate é oportunidade de reencontrar o caminho das vitória, já que Faka vem de derrota em evento na Capital. O confronto acontece na categoria peso pena, para atletas até 67 quilos. Os ingressos antecipados saem por R$ 20, e no local por R$ 30.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS