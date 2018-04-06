Evento reúne maiores lutadores de MS no Clube Arpa, em Aquidauana

Aquidauana recebe neste sábado edição exclusiva do Nak Rob, um dos maiores eventos de luta de trocação de Mato Grosso do Sul. Participam atletas de Muay Thai, Kickboxing, Jiu-Jitsu e MMA de vários pontos do Estado. As lutas têm início a partir das 14h30, para iniciantes e amadores, no Clube Arpa, no Bairro Alto. A partir das 18h30 lutam os profissionais.

Segundo Victor Matheus Cardosos, atleta profissional e um dos responsáveis pela organização, a pesagem oficial acontece às 20 horas desta sexta-feira, no Shopping Atlântico. A academia dele, Team Vitão, estará representada por 16 atletas em diversas categorias, entre eles Francisco Espíndola Júnior, o Faka, de 31 anos, que compete no Muay Thai.

Faka luta contra Jorge Magú, representante da equipe Jorge Markes Top Team, de Campo Grande. O combate é oportunidade de reencontrar o caminho das vitória, já que Faka vem de derrota em evento na Capital. O confronto acontece na categoria peso pena, para atletas até 67 quilos. Os ingressos antecipados saem por R$ 20, e no local por R$ 30.



Colaborou Luiz Guido Jr.