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Lutas

Lutadores trocam encaradas e esquentam clima em pesagem no Shoppig Atlântico

Nak Rob acontece neste sábado, no Clube Arpa, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 07/04/2018 às 12:11

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Aconteceu na noite de ontem, no Shoppinga Atlântico, em Aquidauana, a pesagem dos lutadores que participam do Nak Rob. O evento, um dos maiores das lutas de trocação de Mato Grosso do Sul, acontece neste sábado, no Clube Arpa, localizado no Bairro Alto. Além da pesagem, os atletas trocaram a tradicional encarada, acirrando o clima de rivalidade antes dos combates.

Segundo Victor Matheus Cardosos, atleta profissional e um dos responsáveis pela organização, as lutas têm início a partir das 14h30, para iniciantes e amadores. A partir das 18h30 lutam os profissionais. A academia dele, Team Vitão, estará representada por 16 atletas em diversas categorias, entre eles Francisco Espíndola Júnior, o Faka, de 31 anos, que compete no Muay Thai.

Faka luta contra Jorge Magú, representante da equipe Jorge Markes Top Team, de Campo Grande. O combate é oportunidade de reencontrar o caminho das vitória, já que Faka vem de derrota em evento na Capital. O confronto acontece na categoria peso pena, para atletas até 67 quilos. Os ingressos antecipados saem por R$ 20 antecipados, e no local por R$ 30.

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