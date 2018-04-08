Estado cumpre mais uma etapa na regionalização da saúde em Aquidauana

Mais uma etapa no amplo projeto de regionalização da Saúde em Mato Grosso do Sul foi cumprida neste sábado (7) pelo governador Reinaldo Azambuja, com a entrega de quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 41 caixas cirúrgicas para o Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, em Aquidauana.

“É uma alegria ampliar para dez os leitos de UTI do Hospital Regional. O Estado também investiu mais de R$ 7 milhões em equipamentos cirúrgicos como esses que estão sendo entregues, para melhorar as condições de trabalho nos hospitais públicos. São entregas que fazem parte do amplo processo de regionalização da saúde do nosso Estado, construindo e equipando hospitais em municípios estratégicos”, afirmou o governador durante a visita.

O secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Coimbra, enfatizou os investimentos que vêm sendo feitos em hospitais por todo o Estado – tanto com a conclusão de obras paradas como no Hospital do Trauma e a conclusão do Hospital de Câncer, como a construção de unidades em municípios estratégicos como Três Lagoas, Dourados, e a ampliação da Santa Casa de Corumbá.

“São inúmeras ações que estão garantindo e trazendo saúde mais perto da população de Mato Grosso do Sul. Tenho certeza que isso reflete não apenas na saúde, mas na qualidade de vida da população”, declarou o secretário.

O prefeito Odilon Riberio agradeceu os investimentos que estão sendo constantemente feitos pelo Governo do Estado no município, que atende pacientes de toda a região. “Recuperamos a autoestima e o número de atendimentos do nosso hospital. Recebemos em dezembro um mamógrafo digital e já realizamos mais de 600 consultas usando um equipamento moderno, novo, digital, que não poderíamos adquirir. Isso para cuidar da saúde da população, comemorou.

Além dos investimentos em Aquidauana, o Estado tem investido na saúde de diversos municípios da região. Em Jardim, projeto de ampla reforma do hospital está em fase de análise pela vigilância sanitária e deverá ser custeado pelo Estado.

Mais saúde

Na visita ao hospital, o governador conversou com pacientes que elogiaram a estrutura oferecida e a qualidade do atendimento. O jornalista Irineu Ferrari, de 74 anos, mora em Miranda e tinha de se deslocar até a Campo Grande três vezes por semana para fazer hemodiálise. “Antes tinha que percorrer mais de 200 quilômetros, agora são só 60 quilômetros. E eles aqui são muito atenciosos. Esse atendimento aumenta a qualidade de vida”, destacou ele.