Projeto Florestinha de Aquidauana e Anastácio faz orientação ambiental

Aldeias
Foram realizadas discussões com os indígenas sobre vários temas ambientais
As crianças e adolescentes do Projeto Florestinha de Aquidauana e Anastácio participaram ontem (7) de eventos de atendimento à saúde em comunidades indígenas nos municípios de Aquidauana e Anastácio.
Durante os eventos organizados pelo Governo do Estado, com participação do Governador e diversas autoridades em 13 aldeias, as crianças e adolescentes do Projeto aproveitaram e procederam as atividades de Educação Ambiental.
Foram realizadas discussões com os indígenas sobre vários temas ambientais, bem como entregues folhetos à toda a população indígena e outras pessoas que participaram dos eventos.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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