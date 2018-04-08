Projeto Florestinha de Aquidauana e Anastácio faz orientação ambiental

As crianças e adolescentes do Projeto Florestinha de Aquidauana e Anastácio participaram ontem (7) de eventos de atendimento à saúde em comunidades indígenas nos municípios de Aquidauana e Anastácio.

Durante os eventos organizados pelo Governo do Estado, com participação do Governador e diversas autoridades em 13 aldeias, as crianças e adolescentes do Projeto aproveitaram e procederam as atividades de Educação Ambiental.

Foram realizadas discussões com os indígenas sobre vários temas ambientais, bem como entregues folhetos à toda a população indígena e outras pessoas que participaram dos eventos.