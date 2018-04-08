Tempo permanece parcialmente nublado neste domingo

TEMPO
Em Aquidauana e região dia será quente e claro
O tempo permanece parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul neste domingo (8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com a previsão, há possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde no Norte do Estado.
A temperatura máxima pode chegar a 35ºC. A mínima prevista é de 18ºC. Em Aquidauana, Anastácio e região, a mímina é de 20°C e a máxima de 35°C com tempo claro. Em Campo Grande, os termômetros podem registrar temperaturas de 32ºC a 20ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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