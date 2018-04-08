Tempo permanece parcialmente nublado neste domingo

O tempo permanece parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul neste domingo (8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com a previsão, há possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde no Norte do Estado.

A temperatura máxima pode chegar a 35ºC. A mínima prevista é de 18ºC. Em Aquidauana, Anastácio e região, a mímina é de 20°C e a máxima de 35°C com tempo claro. Em Campo Grande, os termômetros podem registrar temperaturas de 32ºC a 20ºC.