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Emoção e homenagens marcam despedida de Marcelo Gomes

Um dos maiores pescadores do MS, corintiano faleceu ontem, em Aquidauana, depois de passar mal

Renan Nucci

Publicado em 09/04/2018 às 14:23

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Velório de Marcelo Gomes, 45 anos, falecido no final da tarde de ontem, em Aquidauana, foi marcado por emoção e homenagens nesta manhã. Amigos e familiares lembraram da alegria e do papel que desempenhou para ajudar no fortalecimento do turismo de Mato Grosso do Sul, à frente da Associação da Pesca Esportiva do Pantanal (Apep). 

Marcelo, corintiano roxo, trabalhou no marketing do Passo do Lontra Parque Hotel e era conhecido por promover a defesa e a preservação do bioma Pantanal. Neste domingo, ele estava com um amigo, assistindo um jogo de futebol em um shopping, sentiu-se mal e foi até o hospital, onde faleceu de infarto enquanto era atendido.

Segundo o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, Marcelo era uma pessoa com alegria contagiante. "Só deseja o bem para as pessoas. Era um sujeito feliz, homem de família e os admirávamos pela alegria. Como todos, tinha seus momentos de tristeza, mas era um verdadeiro amigo, sincero. Perdemos, sem dúvida, um grande amigo", disse o prefeito.

Francisco Martins Neto, por sua vez, lembrou do empenho de Marcelo na difusão da pesca esportiva. "Ele se dedicou demais ao turismo de Mato Grosso do Sul. Era um cara incomparável, de bom gosto, acima da média. Promoveu muito o pesque e solte e defendeu a pesca de forma correta pela Apep. Era uma referência no Estado".

"Era uma cara sempre parceiro, não tinha hora nem dia para nos atender. Estava sempre disponível em qualquer situação", lembrou o vereador Edinho Grande. Marcelo também foi homenageado nas redes sociais. "Meus sentimentos. Que Deus conforte o coração de toda a família. Descanse no colo do pai todo poderoso", disse Fabrício Costa no Facebook.

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

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