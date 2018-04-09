Homem desrespeita mandado de afastamento e mãe faz denúncia na Vila Pinheiro

Um homem de 40 anos foi detido em flagrante pela equipe Rotai de Aquidauana após descumprir um mandado de afastamento coercitivo na Vila Pinheiro, na tarde do último domingo (08).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pela própria mãe do autor, que alegou que o homem, embriagado, chegou em sua residência e a obrigou a servir o almoço para ele.

Após a chegada das autoridades e contenção dos ânimos, o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.