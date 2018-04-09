Homem desrespeita mandado de afastamento e mãe faz denúncia na Vila Pinheiro

Policial
Caso ocorreu na tarde do último domingo (08)
Um homem de 40 anos foi detido em flagrante pela equipe Rotai de Aquidauana após descumprir um mandado de afastamento coercitivo na Vila Pinheiro, na tarde do último domingo (08).
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pela própria mãe do autor, que alegou que o homem, embriagado, chegou em sua residência e a obrigou a servir o almoço para ele.
Após a chegada das autoridades e contenção dos ânimos, o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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