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Igreja lotada de fiéis recebe novo padre da Nossa Senhora de Lourdes

Missa do padre Odair José teve a presença do Bispo Diocesano Dom João Gilberto e das comunidades

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/04/2018 às 09:36

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Neste domingo (8) a missa inaugural às 9 horas do padre Odair José deixou a Igreja Matriz repleta de fiéis e diversas comunidades de Anastácio e região. O padre assumiu a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, após a transferência do sacerdote Ervane Benedito de Souza, que deixou o município e passa a conduzir a Paróquia Catedral Nossa Senhora de Fátima, em Jardim, distante 143km de Aquidauana.

A missa contou com a presença do Bispo Diocesano Dom João Gilberto de Moura, além de diversos representantes das comunidades rurais e urbanas que compõem a Diocese. Imagens dos Santos Padroeiros dos fiéis também foram apresentadas durante o encontro.

Padre Odair

Padre Odair José de Almeida, nasceu no dia 03 de março de 1979, na cidade de Cunha, interior de São Paulo. Pertence à Diocese de Lorena/SP e foi ordenado diácono, na Catedral de Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, no dia 07 de agosto de 2016, pela imposição das mãos de Dom Benedito Beni dos Santos, bispo emérito de Lorena. Exerceu o seu ministério diaconal na Paróquia São Miguel Arcanjo na cidade de Piquete/SP. Foi ordenado presbítero, pela imposição das mãos, de Dom João Inácio, Bispo diocesano de Lorena, no dia 07 de dezembro de 2016, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Cunha.

O lema escolhido para as duas ordenações e que rege o seu pastoreio é tirado do evangelista João: “Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz”. Jo 13,15. Depois da ordenação presbiteral foi enviado para a missão nesta Igreja Particular de Jardim/MS e tomou posse como Vigário paroquial do Santuário Santa Rita de Cassia em Nioaque no dia 19 de fevereiro de 2017.

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