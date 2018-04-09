Ladrões invadem construção e furtam janela, massa e ferramentas

Aquidauana
Imóvel em construção localizado na Rua Mário Guerreiro, no Bairro São Cristóvão, em Aquidauana, foi invadido por ladrões. Nesta manhã, um dos trabalhadores, de 36 anos, percebeu o furto ao chegar no local, dando falta das ferramentas.
A suspeita é de que os autores tenham agido ou durante a madrugada, ou no final de semana. Segundo a vítima, foram levados argamassa, carrinho de mão, escada, furadeira, piso e janela. O caso foi denunciado na Delegacia de Polícia Civil.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS