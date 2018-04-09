Ladrões invadem construção e furtam janela, massa e ferramentas

Imóvel em construção localizado na Rua Mário Guerreiro, no Bairro São Cristóvão, em Aquidauana, foi invadido por ladrões. Nesta manhã, um dos trabalhadores, de 36 anos, percebeu o furto ao chegar no local, dando falta das ferramentas.

A suspeita é de que os autores tenham agido ou durante a madrugada, ou no final de semana. Segundo a vítima, foram levados argamassa, carrinho de mão, escada, furadeira, piso e janela. O caso foi denunciado na Delegacia de Polícia Civil.

