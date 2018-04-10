Amigos iniciam arrecadação de brinquedos para crianças de Aquidauana e Anastácio

A Rede de Amigos de Anastácio e Aquidauana já iniciou a arrecadação dos brinquedos que serão entregues às crianças carentes da região no dia 12 de outubro. Segundo Bruno Areco de Souza, um dos fundadores da Rede, a campanha começa muito antes na tentativa de quebrar o recorde do ano passado, quando foram entregues mais de 10 mil brinquedos.

Os materiais são destinados à crianças carentes de bairros e aldeias indígenas. Por enquanto, os pontos de arrecadação são no Lava a Jato JC, Selaria Pioneira e no imóvel de número 99, todos localizados na Rua Estevão Alves Correa, em Aquidauana. "A meta é de pelo menos dez mil brinquedos, por isso já começamos a campanha até mesmo na internet", disse Bruno.

Bruno explica que a teve a ideia de formar a Rede anos atrás, depois de ver crianças brincando na rua. "Era véspera de um dia 12 de outubro. Eu vi aquelas crianças sem condições nenhuma e decidi reunir alguns amigos para ajudá-las. Desde então só crescemos e hoje já temos 54 pessoas que participam das arrecadações e doações".



Colaborou Luiz Guido Jr.