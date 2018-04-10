Após manifesto, MST libera rodovia BR-262

Bloqueada por manifestantes nesta terça-feira, a rodovia BR-262, altura do quilômetro 443, de acesso ao trevo de Dois Irmãos do Buriti, foi liberada por volta das 12h30. Manifestantes do Movimento Sem Terra (MST) haviam fechado a via nos dois sentidos, como forma de chamar a atenção de autoridades quanto a assuntos referentes à reforma agrária.

Além da 262, manifestantes também haviam fechado a BR-163, entre Naviraí e Mundo Novo, e a BR-267, em Nova Casa Verde, na região do município de Nova Andradina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas estão sendo liberadas. Na semana passada houveram protestes no mesmo locais, contra a prisão do ex-presidente Lula.



