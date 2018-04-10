Após manifesto, MST libera rodovia BR-262

Protesto
Grupo fehcou a via nos dois sentidos, chamando atenção a assuntos referentes à reforma agrária
Bloqueada por manifestantes nesta terça-feira, a rodovia BR-262, altura do quilômetro 443, de acesso ao trevo de Dois Irmãos do Buriti, foi liberada por volta das 12h30. Manifestantes do Movimento Sem Terra (MST) haviam fechado a via nos dois sentidos, como forma de chamar a atenção de autoridades quanto a assuntos referentes à reforma agrária.
Além da 262, manifestantes também haviam fechado a BR-163, entre Naviraí e Mundo Novo, e a BR-267, em Nova Casa Verde, na região do município de Nova Andradina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas estão sendo liberadas. Na semana passada houveram protestes no mesmo locais, contra a prisão do ex-presidente Lula.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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