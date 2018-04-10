Céu nublado e altas temperaturas marcam o município de Aquidauana nesta terça-feira

A presença de nuvens no céu, aliada às altas temperaturas, marcam esta terça-feira (10) no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia terá todos os turnos com o céu parcialmente nublado, com alternância entre os períodos claros. A chuva não deverá se fazer presente no boletim meteorológico do município no dia de hoje.

A temperatura mínima esperada para o dia é de 22ºC e, a máxima, de 37ºC.