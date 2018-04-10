Céu nublado e altas temperaturas marcam o município de Aquidauana nesta terça-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
A presença de nuvens no céu, aliada às altas temperaturas, marcam esta terça-feira (10) no município de Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia terá todos os turnos com o céu parcialmente nublado, com alternância entre os períodos claros. A chuva não deverá se fazer presente no boletim meteorológico do município no dia de hoje.
A temperatura mínima esperada para o dia é de 22ºC e, a máxima, de 37ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS