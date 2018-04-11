Amigos e familiares de Airyfer e Igor fazem passeata pelo fim da violência

Amigos e familiares de Airyfer Castro Elias, 22 anos, e Igor Quintana Figueiredo de Alcântara, 21, realizam na próxima sexta-feira, dia 13 de abril, em Aquidauana, passeata contra a violência doméstica e feminicídio. Também está na pauta do protesto o crime brutal que vitimou a advogada Clarinda Tamashiro.

Os manifestantes vão seguir dois trajetos diferentes, a partir das 8 horas. Os amigos de Igor vão vestir camiseta branca e sairão da Escola Marly Russo, passando pela Rua Pandia Calógeras, seguindo pela Rua Sete de Setembro até a praça central.

Já os amigos de Airyfer, vestidos de rosa, saem do estacionamento da rodoviária, na Rua Roberto Scaff, seguindo pela Rua dos Ferroviários, até acessar a Sete de Setembro e chegar à praça, onde vão se reunir.

Edmauro Gamarra Vieira, de 30 anos, foi preso por matar a ex-mulher, Airyfer, e o namorado dela, Igor, na madrugada do último dia 17 de março, em Aquidauana. As vítimas dormiam juntas e foram surpreendidas pelo autor que invadiu o quarto e as atacou a facadas. Ele fugiu, mas se apresentou no mesmo dia, estando preso desde então.

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