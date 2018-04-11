Escola de Aquidauana declara luto após falecimento da mãe de diretora

Luto
Nilza Moraes Cabreira faleceu nesta quarta-feira, vítima de câncer
Faleceu no final da manhã desta quarta-feira, vítima de câncer, Nilza Moraes Cabreira, mãe da professora Nilda Fátima Moraes, diretora da Escola Estadual Cândido Mariano, de Aquidauana. Em respeito, a direção da unidade de ensino declarou luto e informou que não haverá aula amanhã. Entretanto, as atividades retornam normalmente na sexta-feira.
O seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado hoje dia 12/04 às 16h, no Cemitério municipal de Aquidauana.
Aos que comparecerem a família enlutada agradece.
Desejamos à família e amigos da Srº Nilza Moraes Cabreira os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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