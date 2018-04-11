Escola de Aquidauana declara luto após falecimento da mãe de diretora

Faleceu no final da manhã desta quarta-feira, vítima de câncer, Nilza Moraes Cabreira, mãe da professora Nilda Fátima Moraes, diretora da Escola Estadual Cândido Mariano, de Aquidauana. Em respeito, a direção da unidade de ensino declarou luto e informou que não haverá aula amanhã. Entretanto, as atividades retornam normalmente na sexta-feira.

O seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado hoje dia 12/04 às 16h, no Cemitério municipal de Aquidauana.

Aos que comparecerem a família enlutada agradece.

Desejamos à família e amigos da Srº Nilza Moraes Cabreira os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana.