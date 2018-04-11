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Exemplo de cidadania, alunas coletam lacres para ajudar vítimas de câncer

Materiais são enviados para o Hospital de Barretos, no interior de São Paulo

Renan Nucci

Publicado em 11/04/2018 às 17:00

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Estudantes de ensino médio da Escola Cejar, em Aquidauana, fazem campanha de arrecadação de lacres de latas de alumínio . Os produtos são usados em benefício de pessoas em tratamento de câncer. A iniciativa é das alunas Camila Rocha Oliveira, Clara Bianca e Juliana Ximenes. Elas se organizam por conta própria e colocam caixinhas de coleta em padarias, mercados e conveniências da região, e passam para recolher a cada 15 ou 30 dias.

Camila disse que o projeto começou em 2016, quando ainda estavam no nono ano do Ensino Fundamental. Segundo ela, uma funcionária da limpeza da escola havia pedido a ela e uma amiga que, caso encontrassem os lacres das latinhas de bebidas, que os juntassem, na medida do possível, e entregassem para a diretora da escola, pois seriam encaminhados para Barretos, no interior de São Paulo, onde está localizado Hospital do Câncer mais especializado do Brasil.

"Começamos a juntar e fomos a lugares que havia bastante latinha. Nós mesmas retirávamos os lacres. No final de 2016, começamos a fazer caixinhas e colocar na escola para que os alunos também pudessem doar", disse. O hospital, por sua vez, recebe os materiais e vende para metalúrgicas.

Com o valor da venda, adquire camas hospitalares e cadeiras de roda, bem como outros produtos, de acordo com a necessidade dos pacientes. As estudantes passam o ano todo coletando e, geralmente no mês de outubro, enviam os lacres para o interior de São Paulo

Cabelos

Diante do sucesso com os lacres, elas já avisam que haverá um evento excluvio para doações de cabelo que serão utilizados na confecção de perucas, por meio da Rede Feminina Contra o Câncer. Trata-se da segunda edição, já que a primeira aconteceu no ano retrasado. "Da primeira vez, recolhemos 54 mechas, de no mínimo 15 centímetros, que viraram perucas para vítimas de câncer que estão em tratamento e sofrem queda de cabelo por conta da quimioterapia. Esse ano vamos repetir o sucesso", afirmou

Elas contaram com ajuda de Marlene, dona de uma escola de cabeleireiro da cidade, que deverá auxiliar na próximo evento, previsto para agosto desse ano.
 

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