Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas na lateral da UFMS

Após ação da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior), um homem de 33 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na lateral da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), campus Aquidauana, na noite da última terça-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição policial estava realizando patrulhamento no Bairro da Serraria, pois haviam várias denúncias anônimas de usuários de drogas e vendas de entorpecentes, e em determinado momento avistou um homem em atitude suspeita na Rua Pedro Pace, lateral da UFMS. Ele foi abordado e, durante busca pessoal, foram localizados três embrulhos de maconha.

Em ação contínua, o autor foi indagado sobre o entorpecente e, durante sua explicação, disse que foi contratado por um terceiro para entregar a droga na Rua Dos Ferroviários. Ele venderia cada embrulho por R$ 20,00.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município para as providências cabíveis.